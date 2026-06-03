Biella Rugby, due importanti riconoscimenti per Benettin e Foglio Bonda

Biella Rugby si conferma una delle più belle realtà emergenti del rugby italiano. Lo dimostrano anche risultati dei Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026, i premi ufficiali istituiti per la prima volta dalla Lega Italiana Rugby per celebrare i protagonisti del massimo campionato nazionale.

Nelle votazioni che hanno coinvolto allenatori, capitani, giornalisti, telecronisti e successivamente migliaia di tifosi attraverso il sito della Lega, due rappresentanti gialloverdi hanno ottenuto un prestigioso secondo posto nelle rispettive categorie, alle spalle dei soli vincitori.

Coach Alberto Benettin ha chiuso al secondo posto nella categoria "Miglior Allenatore" con 591 voti, preceduto soltanto da Marcello Violi del Valorugby Emilia, fresco vincitore di scudetto. Un risultato di assoluto prestigio per il coach biellese di adozione, capace di superare tecnici di club storicamente ai vertici del rugby italiano come Petrarca Rugby e Rugby Rovigo.

Ancora più significativa, per certi aspetti, l'affermazione di Giacomo Foglio Bonda nella categoria "Rookie of the Year". Al suo primo anno in Serie A Élite, il giovane talento biellese ha raccolto ben 726 preferenze, classificandosi al secondo posto dietro soltanto a Gianmarco Pietramala del Petrarca Rugby e lasciandosi alle spalle atleti provenienti da società di grande tradizione come Rovigo e Lyons Piacenza.

Un doppio riconoscimento che certifica il valore del percorso intrapreso da Biella Rugby nella sua stagione d'esordio nel massimo campionato nazionale. In un contesto dominato da club con una lunga storia e numerosi titoli alle spalle, la società gialloverde è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista, conquistando la stima degli addetti ai lavori e l'apprezzamento del pubblico.

I risultati degli Awards rappresentano infatti molto più di una semplice classifica: testimoniano il rispetto guadagnato sul campo da una squadra che, al suo primo anno nella Serie A Élite, ha saputo competere ad alto livello e mettere in evidenza qualità tecniche, organizzative e progettuali riconosciute da tutto il movimento rugbistico italiano.