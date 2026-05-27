TeamVolley, ecco il nuovo coach: è Gregorio Bertoni

Il TeamVolley è lieto di accogliere nella grande famiglia biancoblu coach Gregorio Bertoni, il quale guiderà la prima squadra nel prossimo campionato nazionale di Serie B2.

Classe 1987, vanta una lunga carriera da palleggiatore tra Biella Volley, Pallavolo Sant'Anna, Pallavolo Santhià, Alto Canavese Volley, Scuola Pallavolo Biellese e Volley Vercelli. Una volta appese le ginocchiere al chiodo, Bertoni ha subito iniziato il suo percorso in panchina. Poche stagioni, ma accompagnate da risultati importanti. Giusto qualche giorno fa il nuovo allenatore del TeamVolley ha guidato il GS Tollegno a una storica promozione in Serie C.

Oltre a gestire la formazione di punta del TeamVolley, coach Bertoni ricoprirà degli incarichi all'interno del vivaio lessonese. Un profilo giovane ma affamato, che porterà idee nuove e un approccio fresco allo sviluppo del settore tecnico.

Queste le sue prime parole da allenatore biancoblù: «Innanzitutto voglio ringraziare il GS Tollegno: è merito anche loro se sono arrivato qui, una società composta di persone e amici. Da oggi entro a far parte del TeamVolley, una realtà storica del Biellese. Ne sono molto contento e onorato. La chiamata è giunta inaspettata, mi ha fatto molto piacere e ovviamente ho accettato con entusiasmo ed emozione. Come ho detto alla dirigenza, metterò tutto me stesso - senza risparmiarmi - in questa avventura: dovremo sempre essere orgogliosi di ciò che faremo. L'obiettivo che ci siamo fissati è quello di "divertirci" e "far divertire", portare entusiasmo e passione all'interno della palestra ad ogni partita coinvolgendo grandi e piccini. Conosco solo un modo per "divertirmi" ed è quello di provare a vincere più partite possibili, ma per vincere occorre sacrificarsi, lavorare sodo e a volte gettare il cuore oltre l’ostacolo. A breve incontreremo le ragazze per la prima volta e definiremo anche con loro gli obiettivi comuni sui quali costruire. Non vedo l'ora di cominciare, forza TeamVolley!».

A dargli il benvenuto a nome della società è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo felicissimi di accogliere Gregorio al TeamVolley e ci fa molto piacere che abbia scelto di sposare in toto il nostro progetto sportivo. Abbiamo percepito chiaramente il suo entusiasmo, una volontà forte di immergersi da subito nella realtà di Lessona. Siamo certi che le sue competenze e le sue precedenti esperienze pallavolistiche, associate all'entusiasmo e alla disponibilità mostrate, gli permetteranno di svolgere un lavoro molto proficuo per il TeamVolley».