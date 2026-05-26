Il TeamVolley saluta coach Alessio Bellagotti

Si separano i percorsi sportivi del TeamVolley e di Alessio Bellagotti, che nella prossima stagione non sarà più l'allenatore della prima squadra biancoblù.

Due fili che erano già stati intrecciati a lungo, tra il 2010 e il 2015. La società saluta il coach, ringraziandolo per l'impegno profuso nel recente campionato nazionale di Serie B2.

Alessio ha portato in ogni allenamento e in ogni partita la sua grande competenza pallavolistica, acquisita in anni di esperienza in giro per il Piemonte. Il TeamVolley gli augura le migliori soddisfazioni personali anche nelle prossime tappe della sua carriera.

Le parole di coach Alessio Bellagotti: «Come già accaduto tanti anni fa, lascio al TeamVolley un pezzo del mio cuore. Sono piuttosto dispiaciuto per il fatto che non siamo stati in grado di disputare una stagione di alto livello. È stato comunque impostato un percorso e spero che la società possa continuare a crescere in questa direzione, come aveva già fatto prima del mio ritorno e come farà dopo la mia partenza. Faccio alle ragazze e al mio successore un grande "in bocca al lupo": le persone che compongono la società saranno sempre presenti al loro fianco, aiutandoli e sostenendoli. Abbraccio la dirigenza e i colleghi con cui ho condiviso questo tratto di carriera e che avranno la possibilità di costruire ancora tanto a Lessona. Saluto il gruppo della prima squadra e le piccole atlete delle varie giovanili: al netto di qualche alto e basso abbiamo lavorato sodo e la loro crescita tecnica è stata notevole. I presupposti per vederle un giorno fare campionati importanti ci sono, di questo sono convinto. Infine, grazie a tutte le persone che lavorano dietro alle quinte e si danno un gran da fare per questi colori».