Scuola Pallavolo Biellese, l’ennesimo derby mette in palio la promozione

È l’atto conclusivo della stagione per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni: si decide tutto in una sera. Il terzo e ultimo turno dei Playoff di Serie C rappresenta infatti una finalissima per la Ilario Ormezzano Sai SPB. L’eventuale vittoria – con qualsiasi risultato – permetterebbe agli arancioblù di centrare la promozione in Serie B nazionale.

I ragazzi di coach Milo Zanardo sono reduci dall’emozionante trionfo al tie-break nel fortino della Pallavolo La Bollente, un’impresa al cardiopalma che ha evitato in extremis la festa degli alessandrini. E proprio come sabato scorso ad Acqui Terme, dall’altra parte della rete ci sarà un pezzo di passato recente.

L’avversario è appunto il GS Pavic Volley : squadra in cui militano tantissimi ex giocatori biellesi, protagonisti della promozione del 2023 e del successivo campionato in categoria nazionale della SPB Monteleone Trasporti.

La formazione di Romagnano Sesia ha perso in casa nel turno d’esordio ai Playoff ed è ormai tagliata fuori dalla corsa al primo posto, ma rimane pur sempre un collettivo esperto e temibile, che per di più arriverà in città senza alcun tipo di pressione. Si tratterà del quarto “derby” stagionale tra le due squadre, considerando campionato, Coppa Piemonte e Playoff.

Si gioca in casa, si gioca al PalaPajetta di Biella: fischio d’inizio sabato alle 20.30 . La società invita tutti – tifosi, famigliari, appassionati o semplici curiosi – a riempire le tribune dell’impianto cittadino. L’ingresso è gratuito .

A presentare il match è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Nello sport si dice sempre che bisogna dimenticare in fretta le vittorie e pensare subito alla sfida successiva. Sarebbe tuttavia un’ingiustizia non riconoscere il valore assoluto dell’impresa che i nostri ragazzi hanno compiuto sul campo di Acqui Terme. Hanno espugnato un palazzetto caldo e ostile, per di più con la pressione aggiuntiva dovuta al risultato da “dentro o fuori”. Appunto, un’impresa notevolissima. Se ci sono riusciti, il merito è soltanto del gruppo: ogni giocatore ha dato il proprio contributo, dimostrando una maturità incredibile. Da ex giocatore devo ammettere che provo anche un po’ di invidia nei loro confronti. Chi ha giocato sa bene che il duro lavoro, i sacrifici e il sudore versato in palestra servono esattamente a questo: ad affrontare partite così, per provare emozioni che poi ti restano dentro per sempre. Tuttavia, i festeggiamenti sono già finiti. I prossimi avversari li conosciamo bene, verranno a Biella a fare la loro partita. In settimana abbiamo lavorato ad altissima intensità, curando ogni minimo dettaglio e aumentando il ritmo degli allenamenti. La strada è quella giusta, ma manca l’ultimo passo e al momento conta solo quello».

Aggiunge l’opposto Bryan Despaigne: «Nello scorso weekend abbiamo vinto una gara difficilissima, che ci è servita per capire cosa siano realmente i Playoff. Adesso ne siamo consapevoli: sono situazioni speciali, che esigono il doppio della grinta e della concentrazione. Adoro giocare questo tipo di partita: inizio a viverle e sentirle già parecchi giorni prima. Sappiamo benissimo cosa ci sarà in palio sabato sera, ma d’altronde è tutto l’anno che lavoriamo uniti per quell’obiettivo e daremo l’anima per raggiungerlo. Per di più ci saranno tanti tifosi pronti a supportarci e a rendere l’atmosfera ancora più calda. Dovremo concentrarci solo e unicamente su di noi, giocando come siamo capaci di fare».

Conclude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo arrivati alla partita decisiva, dopo un primo turno di playoff che è stato una vera e propria battaglia sportiva. Eppure, siamo riusciti a vincere di nuovo in terra acquese e questo non è affatto un risultato scontato. Abbiamo raggiunto il traguardo a cui personalmente aspiravo: avere la possibilità di chiudere l'annata davanti al nostro pubblico, sul campo che più amiamo e dove abbiamo faticato per tanti mesi. Sono sicuro che - considerando l'occasione - il PalaPajetta sarà certamente gremitissimo. Approcciamo il match con il Pavic consapevoli al 100% delle nostre forze, della nostra preparazione e della posta in palio. Ho molta fiducia nei giocatori e nello staff. Ci vediamo al palazzetto, venite numerosi!».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Playoff di Serie C – 3° giornata

Sabato 30/5, ore 20.30 – PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB (2) – Erreesse GS Pavic Volley (3)

RISULTATI PLAYOFF

Playoff di Serie C – 1° giornata

Sabato 16/5, ore 20.30 – Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Erreesse GS Pavic Volley (3) – Pallavolo La Bollente Acqui Terme (4) 1-3

(25-21/19-25/17-25/18-25)

Playoff di Serie C – 2° giornata

Sabato 23/5, ore 21 – Centro sportivo “Mombarone” di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme (4) – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB (2) 2-3

(25-21/23-25/19-25/25-17/13-15)