giovedì 04 giugno
Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini
Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini
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Biella | 04 giugno 2026, 08:40

Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini

Si può compilarlo in forma cartaceo oppure online

Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini

Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini

L'obiettivo è quello di raccogliere opinioni, bisogni e proposte dei cittadini per migliorare il quartiere e organizzare iniziative di interesse comune. E la compilazione richiede pochi minuti. Si tratta del questionario sui bisogni e le iniziative del quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo proposto da consiglio ai cittadini. 

Le domande iniziano chiedendo qualche informazione personale come l'età, la composizione del nucleo famigliare, per arrivare poi a domande di carattere generale che riguardano il quartiere come "quali problemi ritieni più urgenti", "Quali sono i principali punti di forza del quartiere?", "Quali temi ti interessano maggiormente per incontri o iniziative?", e ancora "Quali miglioramenti vorresti vedere nel quartiere?" e idee o prospettive? 

Al questionario è possibile rispondere online o stamparlo e lasciare la copia cartacea nella “scatola dei desideri” che si trova presso le attività del quartiere, oppure inquadrare il cartoncino con il QR code.

Questo il link per il questionario

s.zo.

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