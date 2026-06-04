Dal consiglio di quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo un questionario per i cittadini

L'obiettivo è quello di raccogliere opinioni, bisogni e proposte dei cittadini per migliorare il quartiere e organizzare iniziative di interesse comune. E la compilazione richiede pochi minuti. Si tratta del questionario sui bisogni e le iniziative del quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo proposto da consiglio ai cittadini.

Le domande iniziano chiedendo qualche informazione personale come l'età, la composizione del nucleo famigliare, per arrivare poi a domande di carattere generale che riguardano il quartiere come "quali problemi ritieni più urgenti", "Quali sono i principali punti di forza del quartiere?", "Quali temi ti interessano maggiormente per incontri o iniziative?", e ancora "Quali miglioramenti vorresti vedere nel quartiere?" e idee o prospettive?

Al questionario è possibile rispondere online o stamparlo e lasciare la copia cartacea nella “scatola dei desideri” che si trova presso le attività del quartiere, oppure inquadrare il cartoncino con il QR code.

Questo il link per il questionario