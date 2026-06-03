 / Biella

Biella | 03 giugno 2026, 12:11

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere FOTO

Il supporto del Partito Democratico Biellese e del Circolo di Biella

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Sono terminate le consegne di derrate alimentari , di  prodotti per la persona e prodotti  per la casa espressamente richiesti dai vari empori solidali del territorio che svolgono un enorme lavoro per andare incontro alle difficoltà sempre crescenti delle famiglie  che rischiano , e talvolta  superano,  la soglia della povertà conclamata . Il Partito Democratico Biellese da un paio d'anni  supporta gli empori ,quest'anno siamo stati vicini a otto presidi territoriali , impiegando somme importanti frutto delle donazioni dei propri iscritti in particolare di Ugo Mosca . Quest'opera di solidarietà e questa vicinanza alle famiglie in difficoltà non esaurisce l'impegno politico del Partito Democratico che denuncia situazioni di degrado sociale ed economiche  delle famiglie che non solo stentano ad arrivare alla fine del mese con la dispensa fornita  ma spesso devono devono rinunciare  a curarsi e  privano i propri figli di un'adeguata istruzione,  primo gradino per tentare un  riscatto sociale. 

I tagli governativi  lineari e continui alle famiglie e agli enti locali, di fatto stanno annullando gli ammortizzatori sociali che negli anni si erano costruiti e consolidati sul territorio. Le famiglie sono spesso gravate anche  da carichi  di cura non solo dei figli ma anche dei genitori anziani, senza supporti adeguati, la situazione diventa insostenibile. Biella e il  territorio  biellese hanno un problema in più :  la popolazione più vecchia d'Italia. Senza un ripensamento sulle politiche complessive  del welfare a livello nazionale e locale  il futuro si prefigura tutt'altro che  roseo.  Come Partito Democratico siamo a conoscenza di queste esigenze delle famiglie e delle persone in  difficoltà sia per fattori economici che di salute , le volontarie e volontari degli empori ce lo ribadiscono dialogando con loro , denunciano una difficoltà crescente nel mantenere un servizio adeguato anche per il fatto che i richiedenti del “pacco settimanale o bisettimanale “ aumentano costantemente. Il flusso delle consegne che il Partito Democratico ha potuto, nel suo piccolo, gestire era partito il 28 gennaio con le consegne  agli empori del Villaggio Lamarmora, di Chiavazza e di Pavignano , tutte realtà gestite da gruppi all'interno delle parrocchie.  

Il 30 aprile ci sono state le consegne alla Mensa  del Pane Quotidiano e all'Emporio Solidale di Via Orfanatrofio . Infine in Città il giorno 9 maggio è stata la volta  della consegna ai  gruppi volontari che operano all'interno delle Parrocchie di San Paolo e San Biagio . In città la solidarietà  operativa di tanti volontari e la generosità di tanti donatori toccano la vita di un numero impressionante di famiglie , realtà difficili che la giunta cittadina  attuale  tende spesso a sottovalutare o addirittura a non vedere. Infine l'11 maggio c'è stata la consegna ai volontari di Sagliano,  una realtà che aiuta ben 55 famiglie della zona valliva a sostenere il peso di un'esistenza non sempre facile . 

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Gli empori solidali gestiti dai volontari una colonna portante della lotta alla povertà che troppi insistono a non vedere

Segretria Partito democratico Biellese, Segreteria Circolo Partito Democratico C

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore