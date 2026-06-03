Biella, concluso al Gae Aulenti il ciclo di incontri promosso da ANCE: focus su archeologia, paesaggio e tutela del patrimonio

Si è concluso nei giorni scorsi al Geometri Vaglio Rubens - IIS Gae Aulenti il ciclo di incontri promosso da ANCE Biella rivolto agli studenti, un percorso formativo che nelle scorse settimane ha approfondito diversi aspetti legati al mondo delle costruzioni, del territorio e delle professioni tecniche.

Ad aprire l’ultimo appuntamento è stato il presidente di ANCE Biella, Andrea Bonifacio, che ha accolto gli studenti ripercorrendo brevemente i temi affrontati negli incontri precedenti e sottolineando l’importanza di offrire ai giovani occasioni di confronto diretto con professionisti ed esperti impegnati quotidianamente nella tutela e nello sviluppo del territorio.

Ospite della giornata è stata la dottoressa Nadia Botalla Buscaglia, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, che ha guidato i ragazzi alla scoperta delle attività svolte dalla Soprintendenza e del ruolo fondamentale che questo ente riveste nella salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico.

Particolare interesse ha suscitato l’approfondimento dedicato ai rinvenimenti archeologici e alle procedure da seguire in caso di scoperta di reperti durante lavori o scavi. La relatrice ha illustrato agli studenti le corrette modalità di segnalazione e denuncia, evidenziando come la collaborazione tra cittadini, professionisti ed enti pubblici sia essenziale per la conservazione della memoria storica dei territori.

Nel corso dell’incontro si è inoltre parlato della composizione del patrimonio storico-artistico italiano, delle attività di tutela dei beni culturali e dell’importanza della protezione del paesaggio, temi particolarmente significativi per futuri geometri e tecnici chiamati a operare in contesti dove sviluppo, conservazione e valorizzazione devono procedere insieme.

L’iniziativa si è conclusa con un partecipato momento di dialogo durante il quale gli studenti hanno posto numerose domande, dimostrando curiosità e interesse verso gli argomenti trattati e contribuendo a rendere l’incontro ancora più stimolante.

ANCE Biella desidera esprimere un sentito ringraziamento alla dottoressa Nadia Botalla Buscaglia per la disponibilità e la competenza con cui ha condiviso la propria esperienza professionale, offrendo ai ragazzi uno sguardo concreto su un settore di grande valore per la conoscenza, la tutela e il futuro del nostro territorio.