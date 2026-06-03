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CRONACA | 03 giugno 2026, 12:00

Ancora liti, perfino nella festività del 2 giugno: arrivano i Carabinieri

Interventi nei comuni di Masserano, Gaglianico e Viverone.

Ancora liti, perfino nella festività del 2 giugno: arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Ancora liti, perfino nella festività del 2 giugno: arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Sono sempre più frequenti gli interventi dei militari dell’Arma per sedare liti e alterchi in famiglia o tra vicini di casa. Perfino le festività non sono risparmiate, come accaduto nella giornata di ieri, 2 giugno, festa della Repubblica: le richieste di intervento al 112 sono giunte, infatti, dai comuni di Masserano, Gaglianico e Viverone. 

In tutti i casi, i Carabinieri hanno provveduto a riportare alla calma gli animi delle persone coinvolte, in seguito informate delle rispettive facoltà di legge.

g. c.

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