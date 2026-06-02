Incontro a Cerrione con la cittadinanza, focus sulle zanzare e come contenerle

Una serata informativa sulle zanzare rivolta direttamente alla cittadinanza. Queste le tematiche dell’incontro in programma alle 20.45 di giovedì 4 giugno nei locali del teatro parrocchiale di Cerrione.

Come ospite sarà presente come relatore il dottor Davide Bruciaferri del Centro Operativo per la lotta alle zanzare biellesi, alto vercellese ed eporediese.

Tra i punti in programma figurano: ambienti di vita, abitudini e ciclo vitale delle zanzare; le specie di zanzare moleste sul territorio; metodi di monitoraggio e lotta per il controllo delle zanzare unite alle problematiche sanitarie, oltre al ruolo della popolazione e dell’amministrazione comunale nel contenimento delle stesse.