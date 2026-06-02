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CRONACA | 02 giugno 2026, 17:39

Incidente autonomo a Villanova, auto fuori strada

Incidente autonomo a Villanova, auto fuori strada, foto archivio

Incidente autonomo a Villanova, auto fuori strada, foto archivio

Nel pomeriggio di oggi 2 giugno si è verificato un incidente autonomo a Villanova, nel Biellese, dove un’auto è uscita di strada per cause ancora da accertare e si è ribaltata. 

A bordo del veicolo si trovavano due occupanti e sembra anche un cane, che sembra non abbiano riportato ferite importanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo, per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

L’episodio non ha coinvolto altri veicoli.

s.zo.

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