Incidente autonomo a Villanova, auto fuori strada

Nel pomeriggio di oggi 2 giugno si è verificato un incidente autonomo a Villanova, nel Biellese, dove un’auto è uscita di strada per cause ancora da accertare e si è ribaltata.

A bordo del veicolo si trovavano due occupanti e sembra anche un cane, che sembra non abbiano riportato ferite importanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo, per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

L’episodio non ha coinvolto altri veicoli.