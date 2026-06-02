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Basso Biellese | 02 giugno 2026, 08:00

Tutti a bordo senza barriere, il progetto si presenta al Lago di Viverone

Tutti a bordo senza barriere, il progetto si presenta al Lago di Viverone (foto di repertorio)

Tutti a bordo senza barriere, il progetto si presenta al Lago di Viverone (foto di repertorio)

Abbattere ogni barriera, perché  il vento e l’acqua non conoscono limiti: è questa la finalità del progetto “Tutti a bordo senza barriere” che la Lega Navale Italiana – Sezione di Torino ha presentato sabato scorso, 30 maggio, sul Lago di Viverone.

Una giornata nel segno dell’inclusione per dimostrare come anche nella vela le persone con limitata mobilità possano trovare spazi di autonomia e integrazione. Con un elemento in più, al di là delle affermazioni di principio: è stata varata, infatti, la prima imbarcazione HANSA 303 di proprietà della Sezione, progettata specificamente per garantire autonomia e sicurezza alle persone con mobilità ridotta, alla presenza di autorità e associazioni. Non solo: si è potuto assistere alla dimostrazione del suo utilizzo da parte degli atleti con disabilità della Sezione, ai quali la tecnologia offre nuove possibilità.

Si tratta di una tappa importante di un percorso – che la Lega Navale Italiana ha intrapreso da tempo – non solo di diffusione ma di concreta realizzazione della cultura dell’accessibilità e della solidarietà.

Dalla redazione di Torino / Redazione g. c.

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