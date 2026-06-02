A Borriana si è data lettura della Costituzione ad alta voce VIDEO

A Borriana si è data lettura della Costituzione ad alta voce, foto e video di Davide Finatti per newsbiella.it

Borriana è tra i Comuni biellesi dove oggi 2 giugno si è data lettura dei primi 12 articoli della Costituzione accogliendo l'invito di "Mai come Ora 2026 ".

Alcuni cittadini tra cui il sindaco Francesca Guerriero di sono dati appuntamento nella piazzetta nei pressi del municipio e hanno letto gli articoli con il sottofondo dell'Inno d'Italia.

Domani mattina sindaco e parte della giunta incontreranno i ragazzi delle classi 4 e 5 elementari per un momento di approfondimento proprio sulla Costituzione.

"Per tutti questa rappresenta un'occasione per riappropriarsi delle parole che fondano la nostra democrazia, i nostri diritti e i nostri doveri, riscoprendole insieme, un articolo alla volta", così il primo cittadino di Borriana.