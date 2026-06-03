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Motori | 03 giugno 2026, 09:20

Rally & Co, bella prova per Leonardo De Grandi alla Rock Cup Italia

Rally &amp; Co, bella prova per Leonardo De Grandi alla Rock Cup Italia

Rally & Co, bella prova per Leonardo De Grandi alla Rock Cup Italia

Quarta gara della Rok Cup Italia per Leonardo De Grandi, pilota di Rally & co, impegnato sulla pista South Garda Karting. È stato un weekend decisamente impegnativo ma alla fine sono usciti risultati incoraggianti per il prosieguo della stagione agonistica.

Partito 7° in griglia, ad 1 solo decimo dalla pole position, termina la prima manche 8° su 42 concorrenti che, nella seconda manche, diventa un 7° assoluto. Nella finale, con la grinta ritrovata, parte 11° rimanendo per un imbottigliato nel traffico ma la 6° posizione finale ripaga il piccolo driver della Valsessera ed il Team Zanchi per l'impegno dimostrato in tutto il weekend.

Redazione g. c.

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