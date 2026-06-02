Mondiale U20, Yannis Efthymiopoulos parteciperà nella rosa degli USA

Grande soddisfazione in casa Biella Rugby per la convocazione di Yannis Efthymiopoulos, terza linea classe 2006 di origine greco-americana, che prenderà parte con la Nazionale Under 20 USA al prossimo Campionato Mondiale di categoria in programma in Georgia.

Yannis, atleta eleggibile per Stati Uniti, Italia e Spagna, è stato convocato al raduno di selezione che si è svolto a Charlotte (North Carolina, USA), dove si trova dal 17 maggio. Il raduno ha riunito 37 giocatori provenienti da tutto il Paese per preparare la partecipazione degli Stati Uniti al World Rugby U20 Championship.

Al termine del periodo di preparazione e selezione, il giovane biellese ha conquistato un posto nella rosa definitiva dei 30 atleti che rappresenteranno gli USA nella massima competizione mondiale giovanile. Gli Stati Uniti sono stati inseriti nel Girone C e affronteranno Argentina, Inghilterra e Irlanda nella fase a gironi. L’esordio è fissato per il prossimo 27 giugno.

“Giocheremo la prima partita contro l’Argentina il prossimo 27 giugno. Ho appena appreso la grande notizia e non potrei essere più felice. Non potevo crederci: a questo raduno erano tutti davvero molto determinati a ritagliarsi un posto in squadra. Io ce l’ho fatta e adesso non vedo l’ora di vivere questa grande esperienza”, ha dichiarato Yannis appena ricevuta la conferma della convocazione.