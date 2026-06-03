Riapertura della Galleria di Rosazza, il Biellese riscopre una sua unicità FOTO

In un panorama turistico sempre più competitivo, territori e destinazioni investono continuamente in strategie di marketing per promuovere le proprie attrattive. Ognuno gioca le proprie carte, ma la vera sfida oggi è individuare e valorizzare le proprie unicità, quegli elementi distintivi che pochi altri possono vantare.

È proprio in questa direzione che va letta la riapertura della Galleria di Rosazza, un'infrastruttura che restituisce piena funzionalità a una delle strade panoramiche d'altura più suggestive e particolari dell'intero arco alpino.

La possibilità di partire da Valdilana Biella e raggiungere Andrate, in provincia di Torino, percorrendo un itinerario immerso in paesaggi mozzafiato, rappresenta infatti un'opportunità rara. Una strada che attraversa montagne, boschi e pascoli offrendo scorci spettacolari e un'esperienza di viaggio capace di coniugare natura, storia e spiritualità.

Una bellezza già conosciuta dagli appassionati di ciclismo. Lo sanno bene i partecipanti giunti da tutta Italia, della Gran Fondo Prealpi Biellesi che nel 2011 attraversarono la galleria durante il percorso di gara. Lo sanno i motociclisti provenienti da tutta Italia e dall'estero che, grazie anche alla presenza della strada in guide specializzate dedicate agli itinerari panoramici alpini, hanno raggiunto il Biellese per vivere un'esperienza unica tra le montagne.

Il percorso attraversa territori di straordinario valore paesaggistico, collegando la Valle di Mosso, la Valle Cervo e la Valle Elvo. Si sviluppa inoltre all'interno dell'Oasi Zegna e offre il privilegio di transitare nelle vicinanze di tre importanti luoghi della spiritualità biellese: il Santuario di San Giovanni d'Andorno, il Santuario di Oropa e il Santuario di Graglia.

La particolarità di questa strada è anche la sua versatilità. Con le dovute attenzioni può essere percorsa in automobile, pur essendo sconsigliata ai mezzi più ingombranti come camper e furgoni. È particolarmente apprezzata da motociclisti e ciclisti, sia con biciclette tradizionali sia a pedalata assistita. Inoltre, alcuni tratti consentono di creare interessanti itinerari ad anello misti tra strada e sentieri, offrendo opportunità anche agli escursionisti.

A rendere ancora più completa l'esperienza turistica contribuisce la presenza di numerosi punti di ristoro disseminati lungo il percorso e nelle vallate attraversate. Ristoranti, agriturismi, rifugi e strutture ricettive consentono infatti di abbinare alla bellezza del paesaggio un'offerta enogastronomica locale di qualità, valorizzando le eccellenze del territorio e trasformando un semplice viaggio in una vera esperienza tra sapori, tradizioni e accoglienza biellese.

La riapertura della Galleria di Rosazza rappresenta quindi molto più di un semplice intervento infrastrutturale. È la restituzione al territorio di un patrimonio turistico e paesaggistico che può diventare un potente strumento di promozione del Biellese.

Adesso si apre una nuova sfida: quella del marketing territoriale. Perché un'infrastruttura, per quanto straordinaria, da sola non basta. Occorre raccontarla, promuoverla e renderla riconoscibile al grande pubblico. Bisogna fare in modo che chi vive fuori dal Biellese conosca l'esistenza di questa strada unica nel suo genere, capace di collegare vallate, santuari e paesaggi d'eccellenza in un unico itinerario.

La Galleria di Rosazza e la strada che attraversa rappresentano una delle tante unicità del Biellese. Valorizzarle significa continuare a far conoscere un territorio che, pur lontano dai grandi flussi turistici, possiede caratteristiche autentiche e irripetibili. Ed è proprio dalle sue unicità che può nascere una nuova stagione di sviluppo, attrattività e ricadute economiche per le comunità locali.