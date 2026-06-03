Ricerca di acque minerali in Valle Elvo, la posizione delle minoranze di Mongrando

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo la riunione di giovedì scorso tenutasi a Mongrando, dedicata al tema “La ricerca di acque minerali in Valle Elvo”, i gruppi di minoranza, di fronte alle perplessità sempre più gravi emerse e alle legittime richieste dei cittadini di una presa di posizione chiara, hanno deciso di depositare una mozione che esprime la più netta, decisa e intransigente opposizione del comune di Mongrando al progetto “FILLE”.

«Credo sia giunto il momento, come chiesto dai cittadini presenti alla riunione, di far sentire con forza il peso della Politica. Attraverso questa mozione impegniamo tutti i membri del consiglio comunale a esprimersi in maniera compatta, corale e senza ambiguità contro questo progetto» dichiara Antonio Filoni di Mongrando in Comune.

«Questa non è una mozione di colore politico: la minoranza e la maggioranza hanno il dovere morale di schierarsi con un voto di coscienza. Mongrando e tutta la Valle Elvo hanno già dato molto in questi anni; per questo pretendiamo che il futuro dei nostri figli sia tutelato con la massima fermezza. Non possiamo voltarci dall’altra parte» sottolinea Yurj Rosso.

E aggiunge: «Invieremo questa mozione a tutti i restanti 14 comuni della Valle Elvo affinché, sulla stessa linea di fermezza, la portino all’ordine del giorno nei rispettivi consigli comunali, dando così massima coralità e forza a quanto emerso ed espresso dal presidente dell’Unione Montana Valle Elvo durante la riunione».

Yurj Rosso, capogruppo “MongranDomani”

Antonio Filoni, consigliere di Minoranza “Mongrando in Comune”