Il Piemonte sul podio alla Coppa del Presidente Pony: protagonista anche la biellese Casaliggi FOTO

Il Piemonte si è conquistato il podio alla Coppa del Presidente Pony e tra i protagonisti c'è anche la biellese Beatrice Casaliggi. La squadra piemontese composta oltre che da Beatrice anche da Caterina Tenivella con Piemont Albachiara, Ginevra Chiavazza con Sligo Little Cruise, Carolina Tenivella con Appy des Tourettes e Carola Rimini con Sole ha conquistato il terzo posto nella prestigiosa competizione giovanile disputata a Roma, nella cornice di Villa Borghese.

Beatrice Casaliggi, giovane atleta biellese del Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo, ha gareggiato nella categoria H100 in sella a Stefi Du Val. Ha disputato due prove di grande rilievo: nella prima giornata, venerdì 29 maggio, ha concluso il percorso con un solo errore, totalizzando 4 penalità; nella seconda giornata, sabato 30 maggio, ha invece firmato un percorso netto, contribuendo in modo importante al risultato complessivo della squadra piemontese. La prestazione dell’atleta biellese è rientrata tra i risultati utili per il punteggio di squadra, aiutando il Piemonte a conquistare un prezioso terzo posto finale.

Grande soddisfazione da parte dell'istruttore Simone Ruffino e del tecnico regionale Mario Verheyden, che hanno seguito il percorso sportivo della squadra.

Un ringraziamento speciale va al Comitato Regionale FISE Piemonte, allo chef d’équipe Luigi Lo Bosco, ai referenti tecnici e sportivi, e a tutti coloro che hanno accompagnato le ragazze in questa importante esperienza di crescita sportiva e personale.

Il podio conquistato a Piazza di Siena rappresenta un risultato di grande valore per tutto il movimento equestre piemontese e un motivo di orgoglio per il territorio biellese.