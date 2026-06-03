Ponderano, screening di prevenzione cardiovascolare

Il Comune di Ponderano, in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce., nell'ambito del progetto "Meglio di prima. Il domani inizia oggi", propone uno screening di prevenzione cardiovascolare presso gli Ambulatori Comunali in Via Mazzini n. 28.

Per chi fosse interessato sono previste due date, una l' 11 e la seconda il 18 giugno 2026. Per poter usufruire dello Screening è sufficiente una prenotazione telefonica al n. 015/541224 int. 1 (Comune di Ponderano) il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

L'11 l'orario delle visite è dalle 15,30 alle 19 mentre il 18 dalle 16,30 alle 19.

Lo screening è pensato per le persone dai 40 ai 70 anni che non siano già in cura per problemi cardiovascolari e non abbiano mai eseguito ecodopler.