A Quaregna Cerreto il Comune rimborsa una parte dell'iscrizione ai centri estivi

Il Comune di Quaregna Cerreto va incontro alle famiglie che iscrivono i propri figli al centro estivo comunale. L'amministrazione ha infatti previsto di corrispondere una quota pro capite a chi dediderà di usufruire del servizio con una frequenza minima di almeno 3 settimane, previa apposita richiesta in carta libera da parte degli aventi diritto.

Quest'ultima dovrà essere presentata entro e non oltre l’11.09.2026, e dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al centro estivo, i costi sostenuti e la frequenza minima di almeno 3 settimane.

Sul sito del Comune si trova il modulo per la richiesta.