Tollegno, il Comune sostiene il restauro della Curavecchia di San Germano

La Giunta comunale di Tollegno ha approvato attraverso una delibera un contributo di 1.000 euro a favore del Centro Studi Biellesi DocBi per supportare i lavori di restauro dell'antica parrocchiale della Curavecchia di San Germano.

Il finanziamento è stato richiesto dall'associazione per contribuire alle spese relative al montaggio e al noleggio del ponteggio necessario agli interventi di sostituzione e restauro conservativo della copertura dell'edificio.

La Curavecchia di San Germano rappresenta uno dei simboli storici più importanti di Tollegno, si legge nel documento. Di origine altomedievale, conserva ancora oggi il campanile romanico risalente all'ultimo quarto dell'XI secolo. Nel corso dei secoli la chiesa è stata oggetto di ampliamenti e trasformazioni che ne hanno definito l'attuale struttura a tre navate. Per lungo tempo fu anche la chiesa parrocchiale della comunità di Pralungo, prima che alla fine del Settecento la vita religiosa del paese si spostasse verso un nuovo edificio più vicino al centro abitato.

Dopo essere stata utilizzata come chiesa cimiteriale e successivamente ceduta a un'industria laniera locale, la struttura è stata acquistata nel 1986 dal DocBi, che da allora ha promosso numerosi interventi di recupero e valorizzazione. Negli ultimi decenni sono stati eseguiti diversi lavori per salvaguardarne la stabilità, compromessa soprattutto dal crollo della copertura avvenuto nel 1978.

Nel motivare il contributo, l'amministrazione comunale ha evidenziato il valore culturale e architettonico dell'immobile e l'importanza dell'attività svolta dal Centro Studi Biellesi, organizzazione di volontariato impegnata nella tutela, nella ricerca e nella valorizzazione della storia, dell'arte e delle tradizioni del Biellese.