Sindaci biellesi a Roma per il 2 Giugno

Tra i sindaci italiani presenti oggi 2 giugno a Roma per le celebrazioni della Festa della Repubblica c'erano anche rappresentanti del Biellese. Alla tradizionale sfilata del 2 Giugno hanno infatti preso parte Stefania Massera, sindaco di Sala Biellese, Paolo Maggia, sindaco di Gaglianico, Luigi Russo Sindaco di Ternengo e Roberto Pella, sindaco di Valdengo. Con loro, sempre in rappresentanza del territorio anche il consigliere di Andorno Edgardo Magenga.
La presenza degli amministratori ha rappresentato il territorio biellese in una delle più importanti ricorrenze istituzionali del Paese, che ogni anno richiama nella capitale autorità civili, militari e rappresentanti delle amministrazioni locali provenienti da tutta Italia.
La Festa della Repubblica celebra il referendum del 2 giugno 1946 con il quale gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato.
Per i sindaci biellesi presenti, la partecipazione alla cerimonia ha rappresentato un'occasione di grande valore simbolico, all'insegna dei principi di unità nazionale, democrazia e servizio alle comunità locali.