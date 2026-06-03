L’Unione Montana Valle Elvo collabora con Auser di Biella per l’organizzazione del soggiorno marino rivolto ai cittadini della Valle Elvo. Il soggiorno si terrà a presso l’Hotel Elite (3 stelle) di Cattolica, nel periodo dal 30 agosto al 13 settembre 2026.
Le prenotazioni, corredate del relativo pagamento dell'acconto, dovranno pervenire ad Auser entro il giorno 30 giugno.
L’Unione Montana si farà carico del costo della tessera Auser per i cittadini che ne siano sprovvisti.
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Valle Elvo | 03 giugno 2026, 07:40
Soggiorno marino rivolto ai cittadini della Valle Elvo, tutte le informazioni
Le prenotazioni dovranno pervenire ad Auser entro il giorno 30 giugno
L’Unione Montana Valle Elvo collabora con Auser di Biella per l’organizzazione del soggiorno marino rivolto ai cittadini della Valle Elvo. Il soggiorno si terrà a presso l’Hotel Elite (3 stelle) di Cattolica, nel periodo dal 30 agosto al 13 settembre 2026.
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