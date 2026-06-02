Progetto Genitori, a Vigliano parte il corso di formazione

Il Lions Club Bugella Civitas, con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese e della Città di Biella, organizza per sabato 6 giugno, con orario 9-13 e 14-18, presso l'aula magna della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Vigliano, una giornata di formazione dedicata ai genitori di studenti della scuola primaria e secondaria, sul tema della relazione, alla base della creazione di un ambiente di apprendimento positivo.

Il corso, che vede l'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese quale scuola capofila, è totalmente gratuito per i partecipanti, così come il materiale didattico.