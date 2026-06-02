Scontro tra due auto a Candelo nella notte, due feriti lievi in ospedale

Incidente stradale nella notte a Candelo. Lo scontro si è verificato intorno alle 00.30 in via Matteotti e ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Candelo, allertati tramite il numero unico di emergenza 112. Dai primi accertamenti è emerso che nell'incidente sono rimaste coinvolte una Lancia Y, condotta da un uomo residente a Biella e nato nel 1973, e una Toyota guidata da un giovane di Vigliano classe 1999.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le cure del caso.

A causa dei danni riportati nell'urto, i due veicoli non erano più in grado di proseguire la marcia e sono stati successivamente recuperati.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sono inoltre in corso gli accertamenti previsti dalla normativa in materia di guida e sicurezza stradale.