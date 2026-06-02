Tragedia a Varazze, Carabiniere biellese muore in servizio

Profondo cordoglio anche nel Biellese per la tragedia avvenuta questa mattina 2 giugno a Varazze, dove un Carabiniere in servizio presso la stazione cittadina è stato trovato senza vita.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Maestri del Lavoro d’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Croce Rossa di Varazze, ma per il militare non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Fabrizio R., originario di Biella.

Numerosi i messaggi di vicinanza espressi alla famiglia, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e alla comunità locale colpita dal lutto, mentre anche dal Biellese arrivano attestati di cordoglio e partecipazione al dolore.

Il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, ha espresso la propria vicinanza: “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione vicinanza alla famiglia, ai colleghi e all’Arma in un momento così tragico, che ha coinvolto la nostra comunità”.



