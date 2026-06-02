Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO

Incidente nel pomeriggio di oggi 2 giugno lungo la superstrada che collega Biella a Cossato, in direzione Cossato, poco prima dell’uscita per Vigliano Biellese.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo nel fossato laterale alla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il conducente, che era da solo a bordo del veicolo, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto e non risulta aver riportato ferite gravi.

Il traffico al momento risulta comunque scorrevole.