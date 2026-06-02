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CRONACA | 02 giugno 2026, 18:04

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Incidente nel pomeriggio di oggi 2 giugno lungo la superstrada che collega Biella a Cossato, in direzione Cossato, poco prima dell’uscita per Vigliano Biellese.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo nel fossato laterale alla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il conducente, che era da solo a bordo del veicolo, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto e non risulta aver riportato ferite gravi.

Il traffico al momento risulta comunque scorrevole.

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Super, incidente all'uscita di Vigliano, auto finisce nel fosso FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

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s.zo.

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