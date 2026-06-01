Plastic Free, grande adesione all’evento di Gaglianico tra impegno per la natura e il benessere interiore FOTO

Le tematiche ambientali sono sempre più sentite dalle nuove generazioni. L’ultima riprova è stata la buona partecipazione di persone all’ultimo appuntamento di Plastic Free, andato in scena lo scorso 30 maggio nel comune di Gaglianico.

A detta degli organizzatori l’evento è stato un vero successo: “La passeggiata ecologica è stato un momento conviviale molto bello e insieme siamo riusciti a raccogliere ben 4 grandi sacchi di rifiuti, dando un contributo concreto alla tutela dell’ambiente e alla cura del nostro territorio. Ringraziamo di cuore anche Vanessa Brundo: la lezione di yoga è stata magnifica. Ci ha permesso di rilassarci e di riconnetterci con la natura e, farla all’aperto, accompagnati dal vento e dal canto degli uccellini, l’ha resa ancora più speciale”.

Tra i ringraziamenti degli organizzatori figurano “il comune di Gaglianico, che dimostra grande attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, impegnandosi ogni giorno per promuovere buone pratiche a favore dell’ambiente, oltre a Lorenzo Cracco per la sua presenza e disponibilità nel realizzare le riprese con il drone. Grazie al suo contributo sarà possibile raccontare e valorizzare al meglio questa bellissima iniziativa, mostrando dall’alto l’impegno dei partecipanti e la bellezza del nostro territorio”.