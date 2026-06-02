Accesa lite in ambulatorio a Candelo

Momenti di tensione in un ambulatorio medico di Candelo ieri lunedì 1 giugno, in via Cesare Pavese, dove è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri a seguito di un acceso diverbio.

La segnalazione giunta alle forze dell'ordine riferiva di una donna che stava creando disturbo all'interno della struttura e che avrebbe rivolto minacce alla dirigente sanitaria. Sul posto sono intervenuti i militari per verificare la situazione e riportare la calma.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che si è trattato di una discussione esclusivamente verbale tra la moglie di un paziente ricoverato nella struttura e la responsabile sanitaria, classe 1971. La donna, nata nel 1953, lamentava presunte carenze nell'assistenza e nelle cure prestate al familiare.

L'episodio non ha avuto ulteriori conseguenze e, dopo l'intervento dei Carabinieri, le parti sono state tranquillizzate e la situazione è tornata alla normalità.