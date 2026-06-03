Ponderano, sbarra dell’uscita dell’ospedale danneggiata, attenzione alla viabilità

Disagi alla circolazione nei pressi dell’ospedale di Ponderano dopo che, nei giorni scorsi, un autobus in fase di uscita avrebbe urtato e divelto la sbarra automatica e la relativa colonnina situate all’accesso della struttura sanitaria.

L’episodio ha reso temporaneamente inutilizzabile il normale sistema di entrata e uscita dei veicoli. La situazione è già nota al Comune di Ponderano, che si è attivato per predisporre gli interventi necessari al ripristino dell’impianto nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo viene raccomandata la massima prudenza agli automobilisti. A causa del danneggiamento della barriera, infatti, l’accesso e l’uscita dall’area ospedaliera avvengono attualmente dallo stesso varco, in direzione di corso San Maurizio.

Si invitano pertanto gli utenti dell’ospedale, i visitatori e tutti coloro che transitano nella zona a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e agli altri veicoli in manovra, al fine di evitare rallentamenti o situazioni di pericolo.