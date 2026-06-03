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Circondario | 03 giugno 2026, 11:00

Ponderano, sbarra dell’uscita dell’ospedale danneggiata, attenzione alla viabilità

L’episodio ha reso temporaneamente inutilizzabile il normale sistema di entrata e uscita dei veicoli

Ponderano, sbarra dell’uscita dell’ospedale danneggiata, attenzione alla viabilità

Ponderano, sbarra dell’uscita dell’ospedale danneggiata, attenzione alla viabilità

Disagi alla circolazione nei pressi dell’ospedale di Ponderano dopo che, nei giorni scorsi, un autobus in fase di uscita avrebbe urtato e divelto la sbarra automatica e la relativa colonnina situate all’accesso della struttura sanitaria.

L’episodio ha reso temporaneamente inutilizzabile il normale sistema di entrata e uscita dei veicoli. La situazione è già nota al Comune di Ponderano, che si è attivato per predisporre gli interventi necessari al ripristino dell’impianto nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo viene raccomandata la massima prudenza agli automobilisti. A causa del danneggiamento della barriera, infatti, l’accesso e l’uscita dall’area ospedaliera avvengono attualmente dallo stesso varco, in direzione di corso San Maurizio.

Si invitano pertanto gli utenti dell’ospedale, i visitatori e tutti coloro che transitano nella zona a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e agli altri veicoli in manovra, al fine di evitare rallentamenti o situazioni di pericolo.

s.zo.

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