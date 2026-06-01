Rally Lana Revival, le scuderie BMT, Biella4racing, Biella Corse, Rally&co, Novara Corse nelle foto di Ciro Simoni FOTO

Circa 800 persone coinvolte, considerando piloti, navigatori, accompagnatori, commissari, cronometristi e tutto il personale necessario, per un totale di 275 macchine, un record rispetto alla passata edizione. E' il Lana Revival, che nel fine settimana ha fatto del biellese una meta per gli amanti dei motori.

E tra le scuderie in gara BMT, Biella4racing, Biella Corse, Rally&co, Novara Corse che sono state riprese nelle foto di Ciro Simoni.