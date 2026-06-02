Bocce, Cesare Scoleri vince la terza gara di selezione a Pettinengo

La terza e ultima gara di selezione valida per la qualificazione al Campionato Italiano individuale di categoria D è stata vinta da Cesare Scoleri, portacolori della Torrazzese.

Alla competizione, organizzata dalla società Ternenghese Ronchese, erano iscritti 69 giocatori. In finale, sui campi del bocciodromo di Pettinengo, Scoleri ha superato con il punteggio di 13-4 Jean Claude Cirillo, della Caddo Domodossola.

Terzo posto per Davide Dotti, della Jolly Club, e Renzo Iacchini, della Vallemosso Mossese. Dal quinto all’ottavo posto si sono classificati Renzo Tonella (Vallemosso Mossese), Claudio Grendene (Valdenghese), Alessandro Cerreia Fus (Vallemosso Mossese) e Alessandro Masciavè (Valdenghese).

La direzione di gara è stata affidata a Paolo Carrera, Sergio Tamagno, Ettore Levis, Massimo Vergano e Vilmer Bullano.