Lite tra vicini a Cossato durante lavori di manutenzione

Momenti di tensione a Cossato nella giornata di ieri lunedì 1 giugno, a seguito di una lite tra vicini scoppiata durante alcuni lavori di manutenzione.

Secondo quanto emerso, una delle persone coinvolte ha riferito che la controparte sarebbe intervenuta nuovamente durante l'esecuzione dei lavori, dando origine a un acceso diverbio. In un primo momento è stato segnalato anche un presunto colpo inferto con un bastone.

L'interessato non ha richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, mentre è stato richiesto quello dei Carabinieri per chiarire l'accaduto.

Giunti sul luogo della segnalazione, i militari hanno ricostruito la vicenda come una lite verbale legata a questioni di passaggi e confini comuni non ben definiti tra le parti. Coinvolti un uomo del 1954 e una donna del 1942.

Al termine degli accertamenti, le persone interessate sono state informate delle facoltà previste dalla legge per eventuali ulteriori iniziative.