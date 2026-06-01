Il Rally Lana Revival nelle foto di Ciro Simoni FOTO

275 equipaggi provenienti da tutta Italia e non solo hanno partecipato al grande evento motoristico che questo fine settimana ha animato il Biellese, Rally Lana Revival.

Passione dei motori e amore per la tradizione hanno accompagnato i partecipanti e chi ha seguito l'evento attraverso un viaggio emozionante. La quarta edizione della manifestazione che si è svolta tra sabato 30 e domenica 31 maggio, ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio e la storia dell’automobilismo sportivo.