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SPORT | 01 giugno 2026, 17:14

Il Rally Lana Revival nelle foto di Ciro Simoni FOTO

Il Rally Lana Revival nelle foto di Ciro Simoni

Il Rally Lana Revival nelle foto di Ciro Simoni

275 equipaggi provenienti da tutta Italia e non solo hanno partecipato al grande evento motoristico che questo fine settimana ha animato il Biellese, Rally Lana Revival.

Passione dei motori e amore per la tradizione hanno accompagnato i partecipanti e chi ha seguito l'evento attraverso un viaggio emozionante. La quarta edizione della manifestazione che si è svolta tra sabato 30 e domenica 31 maggio, ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio e la storia dell’automobilismo sportivo.

Il Rally Lana Revival nelle foto di Ciro Simoni

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s.zo.

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