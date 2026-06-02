Festa della Repubblica a Biella, il Prefetto Scalfaro: "Il 2 giugno è la festa di tutti" FOTO e VIDEO di Davide Finatti per newsbiella.it

Festa della Repubblica: dopo i Giardini Zumaglini il corteo è arrivato in piazza Duomo. Nel corso degli interventi istituzionali, il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, ha voluto ricordare la figura di Anna Iberti. Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha invece richiamato l'attenzione sulla necessità di superare le contrapposizioni che caratterizzano l'attuale contesto sociale, sottolineando l'importanza di ritrovare unità e coesione all'interno delle comunità.

Il Prefetto Elena Scalfaro ha rivolto il proprio saluto alle autorità presenti, alle associazioni combattentistiche e d'arma, agli studenti della Consulta provinciale e a tutti i cittadini intervenuti. Nel suo intervento ha ricordato il significato storico del 2 giugno 1946, definendolo il giorno in cui gli italiani si sono resi protagonisti del proprio destino scegliendo la forma repubblicana dello Stato e ponendo le basi della democrazia moderna.

"Il due giugno è una festa, oltre che una cerimonia istituzionale. Ed è la festa di tutti, perché rappresenta il giorno in cui il popolo italiano nella sua totalità si è reso protagonista del proprio futuro e ha assunto con grande senso di responsabilità il compito di costruire una nuova storia", ha affermato il Prefetto.

Scalfaro ha ricordato come quella scelta sia maturata dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale e la fine del regime fascista, aprendo una nuova stagione fondata sulla pace, sulla libertà e sulla partecipazione democratica. Un percorso che, ha sottolineato, non si esaurisce nell'abbattimento di un sistema autoritario, ma richiede un impegno costante nella costruzione di una società democratica.

"La democrazia è una scelta da affermare. Deve essere voluta, maturata e costruita attraverso un percorso graduale, fondato sul rispetto reciproco, sulla partecipazione popolare e sulla condivisione di valori fondamentali", ha evidenziato il prefetto, richiamando i principi alla base della Costituzione italiana: il primato della persona, il rifiuto delle discriminazioni, la solidarietà e la tutela delle persone più fragili.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica.

Applausi in piazza Duomo