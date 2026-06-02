Tir in bilico sulla carreggiata a Valle Mosso, traffico in tilt

Nella mattinata di ieri a Valle Mosso un autoarticolato è rimasto in bilico sulla carreggiata rendendo necessarie lunghe operazioni di recupero.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Girolamo Berra, quando al numero unico di emergenza 112 è stata segnalata la presenza di un mezzo pesante impossibilitato a proseguire la marcia o a effettuare manovre in sicurezza. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Valle Mosso per verificare la situazione.

Il mezzo coinvolto era un TIR condotto da un autotrasportatore rumeno, classe 1960. Considerata la complessità dell'intervento, è stato richiesto il supporto del soccorso stradale. Durante le operazioni, il personale dell'Aci ha dovuto fare ritorno alla propria sede per recuperare attrezzature specifiche necessarie alla rimozione del mezzo pesante.

Le operazioni di messa in sicurezza e recupero si sono protratte per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nella zona. Soltanto nel primo pomeriggio, dopo circa quattro ore di lavoro, il TIR è stato liberato e la viabilità ha potuto tornare regolare.

Non si registrano feriti.