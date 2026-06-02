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CRONACA | 02 giugno 2026, 09:39

Sagliano, scontro tra due auto nella notte

Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato alla collisione

Sagliano Micca, scontro tra due auto nella notte, foto archivio

Sagliano Micca, scontro tra due auto nella notte, foto archivio

Incidente stradale nella notte tra lunedì 1 giugno e il 2 a Sagliano Micca. Lo scontro si è verificato intorno alla mezzanotte e ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti. Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone a bordo è rimasta incastrata tra le lamiere.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e provveduto alle valutazioni mediche del caso.

Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato alla collisione.

s.zo.

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