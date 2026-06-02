Sagliano, scontro tra due auto nella notte

Incidente stradale nella notte tra lunedì 1 giugno e il 2 a Sagliano Micca. Lo scontro si è verificato intorno alla mezzanotte e ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti. Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone a bordo è rimasta incastrata tra le lamiere.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e provveduto alle valutazioni mediche del caso.

Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato alla collisione.