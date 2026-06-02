2 Giugno a Cossato: concerto, Costituzione e premiazioni per la Festa della Repubblica FOTO e VIDEO Di Davide Finatti per newsbiella.it

2 Giugno a Cossato: in occasione della Festa della Repubblica nel Comune di Cossato nel pomeriggio di oggi 2 giugno a teatro si è tenuto il concerto della Filarmonica Cossatese diretta da Stefano Demarta, ma non solo. I ragazzi del gruppo teatro “ I Copioni” del Liceo del Cossatese e della Vallestrona hanno dato lettura dei 12 principi fondamentali della Costituzione italiana e si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso sulla Giornata della Memoria – anno scolastico 2025/2026.

Il tema proposto per l’edizione 2025/2026 richiedeva approfondimenti e riflessioni sulla situazione geopolitica attuale, partendo da un ammonimento di P. Levi: “E’ AVVENUTO, QUINDI PUÒ ACCADERE DI NUOVO: QUESTO È IL NOCCIOLO DI QUANTO ABBIAMO DA DIRE” (P. Levi dall’opera “I sommersi e i salvati”). E nel pomeriggio sono stati premiati gli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La Festa di oggi non è comunque finita perchè Cossato è tra i 100 Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione di Anci, Rai e Siae. L’iniziativa consentirà di condividere con la cittadinanza, nella nuova piazzetta “A. Borrino”, l’evento celebrativo promosso dalla Presidenza della Repubblica “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum” che sarà trasmesso in diretta televisiva su RAI1 nella serata di martedì 2 giugno dalle 21 dalla Piazza del Quirinale.