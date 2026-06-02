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Valle Cervo | 02 giugno 2026, 09:00

Centri estivi, in Valle Cervo incontro con le famiglie per la presentazione delle attività

Centri estivi, in Valle Cervo incontro con le famiglie per la presentazione delle attività (foto di repertorio)

Centri estivi, in Valle Cervo incontro con le famiglie per la presentazione delle attività (foto di repertorio)

L'estate si avvicina e cresce l'attesa per una nuova edizione di "E...state in Valle", il centro estivo dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, organizzato grazie alla collaborazione tra C.A.M. APS e i comuni di Andorno Micca, Miagliano, Sagliano Micca e Tavigliano. Alle 18 di venerdì 5 giugno, nei locali dell’oratorio di Andorno Micca, in via Perosi 2, si terrà la riunione di presentazione rivolta a tutte le famiglie interessate.

Sarà l'occasione per conoscere il programma, le attività, gli educatori e tutte le informazioni utili per vivere insieme un'estate ricca di divertimento, amicizia, giochi, esperienze educative e nuove avventure. Dal 15 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, i ragazzi potranno trascorrere settimane all'insegna della scoperta, dello stare insieme e della crescita, in un ambiente sicuro e accogliente.

Redazione g. c.

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