Centri estivi, in Valle Cervo incontro con le famiglie per la presentazione delle attività

L'estate si avvicina e cresce l'attesa per una nuova edizione di "E...state in Valle", il centro estivo dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, organizzato grazie alla collaborazione tra C.A.M. APS e i comuni di Andorno Micca, Miagliano, Sagliano Micca e Tavigliano. Alle 18 di venerdì 5 giugno, nei locali dell’oratorio di Andorno Micca, in via Perosi 2, si terrà la riunione di presentazione rivolta a tutte le famiglie interessate.

Sarà l'occasione per conoscere il programma, le attività, gli educatori e tutte le informazioni utili per vivere insieme un'estate ricca di divertimento, amicizia, giochi, esperienze educative e nuove avventure. Dal 15 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, i ragazzi potranno trascorrere settimane all'insegna della scoperta, dello stare insieme e della crescita, in un ambiente sicuro e accogliente.