Festa della Repubblica a Biella, la cerimonia ai Giardini Zumaglini FOTO

Biella ha celebrato questa mattina l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una cerimonia partecipata che ha coinvolto autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d'arma, studenti e cittadini.

Le celebrazioni del 2 giugno si sono aperte ai Giardini Zumaglini con la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Da qui è poi partito il corteo che ha attraversato via Italia fino a raggiungere piazza Duomo, dove si è svolta la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera.