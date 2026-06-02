Auser Cossato in visita nelle scuole, consegna di copia della Costituzione agli alunni del Parlamento

Bella iniziativa dal profondo senso civico per l’Auser Cossato. I volontari, assieme al presidente Marco Abate, hanno fatto visita alla scuola primaria del Parlamento per consegnare una copia della Costituzione agli alunni in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana.

Ad accoglierli i docenti assieme a tutta la classe. Soddisfatto Abate: “È stata una bella mattinata, dove abbiamo spiegato il valore del volontariato di Auser. Un grazie a tutte le insegnanti e a tutti i ragazzi da parte di tutti noi. Un ringraziamento ulteriore alla fiduciaria di questo momento: la maestra Loretta Agazzone assieme al preside e a tutto il corpo docente del plesso di Parlamento per questa bella opportunità”.