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CRONACA | 31 maggio 2026, 16:31

Lessona, auto contro un palo

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Lessona, auto contro un palo

Lessona, auto contro un palo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri sabato 30 maggio a Lessona, dove un'auto è finita contro un palo in un sinistro autonomo.

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando la centrale operativa del 118 ha segnalato l'incidente con una persona ferita. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari per prestare assistenza al conducente coinvolto.

Secondo le prime informazioni fornite ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, il veicolo sarebbe uscito autonomamente di strada andando a impattare contro un palo. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

s.zo.

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