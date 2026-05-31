Lessona, auto contro un palo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri sabato 30 maggio a Lessona, dove un'auto è finita contro un palo in un sinistro autonomo.

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando la centrale operativa del 118 ha segnalato l'incidente con una persona ferita. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari per prestare assistenza al conducente coinvolto.

Secondo le prime informazioni fornite ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, il veicolo sarebbe uscito autonomamente di strada andando a impattare contro un palo. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.