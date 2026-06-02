Auto fuori strada in direzione Vallemosso

Incidente stradale nella mattinata di oggi martedì 2 giugno lungo la viabilità in direzione Vallemosso, poco dopo le gallerie. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30.

Secondo le prime informazioni, è rimasta coinvolta una sola vettura, finita fuori strada in modo autonomo. Non risultano altre auto coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Le persone a bordo non sarebbero rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente e valutato le condizioni dei coinvolti. La dinamica del sinistro è al momento in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.