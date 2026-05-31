Tentato furto a Lessona, forzata una persiana

Tentativo di furto in abitazione a Lessona nella giornata di ieri sabato 30 maggio, dove un residente ha segnalato l'accaduto al numero unico di emergenza 112.

L'episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata in via Quattro Novembre. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un uomo del posto, classe 1936, che ha riferito ai Carabinieri di aver notato un bagliore provenire dalla finestra della propria camera da letto tra le 20.30 e la mezzanotte.

Insospettito dalla luce, l'uomo ha immediatamente acceso l'illuminazione dell'abitazione per verificare quanto stesse accadendo. Una volta effettuato il controllo non avrebbe notato la presenza di persone nei pressi della casa, accorgendosi però di una leggera forzatura alla persiana della finestra.

Dell'accaduto sono stati informati i Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti del caso.