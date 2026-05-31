Cossato, lite tra vicini per un passaggio comune

Intervento dei Carabinieri a Cossato nella giornata di ieri sabato 30 maggio a seguito di una lite tra vicini di casa scaturita da questioni legate a un passaggio in comune.
La richiesta di intervento è arrivata da un uomo residente in città, nato nel 1938, che ha segnalato una discussione con la vicina, lamentando che la donna continuasse a riprenderlo con il telefono cellulare anche quando si trovava all'interno della propria proprietà.
Giunti sul posto, i militari hanno accertato che si trattava di una lite esclusivamente verbale tra il richiedente e una donna nata nel 1970, anch'essa residente nella zona.
Secondo quanto emerso, il diverbio sarebbe nato da contrasti riguardanti l'utilizzo di un'area o di un passaggio comune. Non sono state segnalate aggressioni fisiche né persone ferite.
Al termine dell'intervento, i Carabinieri hanno riportato la calma tra le parti, informandole delle facoltà previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.