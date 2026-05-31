Fumo da un'auto a Oropa, intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina a Oropa si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a seguito della segnalazione di un’auto dalla quale fuoriusciva del fumo.

La segnalazione ha fatto scattare l’allarme per un possibile guasto al mezzo e per verificare eventuali rischi per la sicurezza della circolazione e delle persone presenti nella zona.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i controlli sul veicolo per accertarne le condizioni e mettere in sicurezza l’area. In supporto è arrivata anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nel coordinamento delle operazioni.

Dopo le verifiche, la situazione è stata riportata alla normalità.