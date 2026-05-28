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CRONACA | 28 maggio 2026, 15:56

Scontro frontale alla Galleria Volpe: deceduto il conducente dell'auto FOTO e VIDEO

In corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità; al momento il transito risulta interdetto.

Scontro frontale alla Galleria Volpe: deceduto il conducente dell'auto

Scontro frontale alla Galleria Volpe: deceduto il conducente dell'auto

Tragico incidente stradale prima della Galleria Volpe, dove un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita è stato il conducente della vettura.

Secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il mezzo pesante, probabilmente a seguito di un malore improvviso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità; al momento il transito risulta interdetto.

Scontro frontale alla Galleria Volpe: deceduto il conducente dell'auto

Scontro frontale alla Galleria Volpe: deceduto il conducente dell'auto

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G. Ch.

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