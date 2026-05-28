Masserano, con una scusa le strappano la collana nel parcheggio: donna in ospedale dopo il furto

Attimi di paura per una donna di circa 69 anni, vittima di un furto con destrezza mentre stava caricando la spesa nella propria auto.

Il fatto è avvenuto ieri, 27 maggio, nel parcheggio di un supermercato nel comune di Masserano: secondo una prima ricostruzione, affidata ai militari dell’Arma, un uomo si sarebbe avvicinato alla donna e, con una scusa, l’avrebbe distratta mentre sistemava le borse nel bagagliaio. In quei pochi istanti, il malvivente sarebbe riuscito a strapparle la collanina che la donna portava al collo, sulla quale era presente anche un anello di valore affettivo.

La stessa ha immediatamente dato l’allarme ma l’uomo aveva già raggiunto un’auto dove a bordo era presente un complice. I due si sono quindi dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione l’accaduto e cercare di identificare i presunti responsabili.

La donna, visibilmente scossa e comprensibilmente provata dall’odioso gesto, è stata accompagnata in ospedale per effettuare alcuni controlli.