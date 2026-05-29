Nuova Nordaffari, da oltre 50 anni il punto di riferimento per camper van, auto e veicoli commerciali FOTO

Passione, esperienza e una competenza costruita in oltre mezzo secolo di attività. Sono questi gli elementi che hanno reso Nuova Nordaffari una realtà conosciuta e apprezzata in tutta Italia nel settore dei camper van, delle auto usate garantite e dei veicoli commerciali.

Con una storia che affonda le radici da più di 50 anni, l’azienda si occupa di vendita, noleggio e assistenza di camper nuovi e usati, autovetture, autocarri e rimorchi, offrendo anche la possibilità di permuta dell’usato e soluzioni di finanziamento personalizzate.

Dal 2004 Nuova Nordaffari è concessionaria di riferimento in Italia per il gruppo Poessl, leader europeo nel segmento van, con marchi apprezzati dagli appassionati come Possl, Globecar, Clever, Roadcar e Van Line. Negli anni l’offerta si è ampliata con brand sempre più richiesti dal mercato come Challenger, Sunlight e Panama Van, confermando una specializzazione precisa: il mondo dei camper van compatti, pratici e funzionali.

Non solo vendita però. A fare la differenza è soprattutto l’esperienza maturata sul campo e la capacità di accompagnare ogni cliente nella scelta del mezzo più adatto alle proprie esigenze, sia sul nuovo sia sull’usato. Un approccio che ha portato anche alla nascita di “Van Channel”, il canale YouTube aziendale diventato nel tempo un riferimento nazionale per informazione e approfondimenti dedicati al settore camper.

Accanto all’esposizione dei veicoli, Nuova Nordaffari dispone inoltre di un’officina altamente attrezzata per assistenza, riparazioni e installazione accessori camper. Un reparto tecnico composto da professionisti con esperienza decennale, in grado di intervenire su qualsiasi tipo di lavorazione, fino al rifacimento completo delle pareti della cellula abitativa, garantendo standard qualitativi elevati e grande attenzione ai dettagli.

Ampia e selezionata anche la proposta dedicata alle automobili usate, dall'utilitaria alla sportive ogni mezzo viene controllato e preparato con attenzione per offrire affidabilità e convenienza.

Particolarmente distintiva è poi la presenza di vetture classiche e storiche, una vera passione di famiglia alimentata anche dall’esperienza maturata nel mondo dei rally e dalla presenza in azienda di Marco Bertinotti. Tra le proposte non è raro trovare autentiche icone amate dagli appassionati, dagli anni Settanta ai primi anni Duemila, come Subaru Impreza, Lancia Delta e tante altre. Auto e camper sono anche a noleggio.

Completa infine l’offerta il comparto dei veicoli commerciali leggeri, con una vasta disponibilità soprattutto della gamma Fiat, proveniente in gran parte da flotte aziendali e fine leasing accuratamente selezionati.

Serietà, cortesia e attenzione al cliente restano i valori che da sempre accompagnano il lavoro dell’azienda, oggi capace di operare non solo in Italia ma anche in tutta Europa, Svizzera compresa, grazie a servizi dedicati di export per privati e commercianti.

Nuova Nordaffari srl - Brusnengo, via Torino 13, BI

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