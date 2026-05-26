Aprono le iscrizioni al 15° Rally Lana Storico

Poco più di un mese alla quindicesima edizione del Rally Lana Storico, in programma a Biella il 26 e 27 giugno, e il calendario propone la prima data “operativa” per i concorrenti: quella dell’apertura delle iscrizioni che come da regolamento sarà possibile inviare dalle 8 di martedì 26 maggio sino alle 18 di venerdì 19 giugno.

Anche quest’anno l’organizzatore Veglio 4x4 ha deciso di venire incontro ai concorrenti del rally storico e “classic” praticando uno sconto sulla quota generalmente applicata per gara con validità per il CIRAS, con una “forbice” che va dai 50 ai 130 euro in base alla categoria di cilindrata.

Nel frattempo tutti i tasselli hanno preso posto nell’ampio mosaico della manifestazione indetta con la collaborazione dell’Automobile Club Biella e nel sito ufficiale sono già disponibili i documenti di gara, oltre a tabella tempi distanze e cartina del percorso; quest’ultima è addirittura sdoppiata visto che la sfida contro il cronometro si aprirà già dalla serata di venerdì 26 con lo svolgimento della prova speciale “Lessona – Piero Giardino” di 7,160 chilometri.

L’inedita speciale per il Lana Storico, sarà inoltre contornata da altre iniziative collaterali inserite nel contesto del Lessona Summer Festival, evento di grande risonanza arricchito quest’anno dal passaggio del rally. Va inoltre precisato che solamente le vetture dello storico e del “classic” effettueranno il prologo serale, mentre per gli equipaggi del Rally Storico di Regolarità, nelle due categorie “media 60” e “media 50”, la gara scatterà sabato 27 prendendo il via dopo le vetture del rally e delle Autobianchi A112 Abarth dell’omonimo Trofeo.

Per quest’ultime, l’organizzatore ha voluto dare il massimo della visibilità prevendendo siano le prime a partire durante il prologo del venerdì sera, concedendo una gratificazione supplementare all’iniziativa promossa dal Team Bassano presente in tutte le edizioni dal 2013 in poi.