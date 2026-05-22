È l’ora dei playoff: la SPB Monteleone Trasporti debutta ad Acqui Terme

Il momento decisivo della stagione è arrivato. La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si prepara al debutto nei playoff del campionato piemontese di Serie C.

Sabato 23 maggio, alle 21, la Ilario Ormezzano Sai SPB sarà impegnata al Centro sportivo “Mombarone” di Acqui Terme contro la Pallavolo La Bollente. La gara arriva dopo il primo turno del triangolare, che ha visto gli alessandrini imporsi per 3-1 sul campo dell’Erreesse GS Pavic Volley a Romagnano Sesia.

Per gli arancioblù si tratta già di una sfida di grande peso. La Bollente, forte del successo esterno ottenuto nella prima giornata, avrà la possibilità di giocarsi in casa un potenziale match-point per la promozione. Acqui Terme ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, con 12 punti in meno rispetto alla Ilario Ormezzano Sai SPB, seconda classificata: un divario che, nella fase playoff, perde però ogni valore. Da questo momento la classifica si azzera e ogni pallone può fare la differenza.

Nel gruppo avversario figurano anche due ex biellesi, protagonisti della stagione 2022/23: l’opposto Andrea Scardellato e lo schiacciatore Luca Cravera.

In vista dell’appuntamento, la formazione arancioblù ha sostenuto un test congiunto a San Mauro Torinese, nell’impianto della Pallavolo Sant’Anna. Capitan Filippo Agostini e compagni hanno ottenuto una vittoria utile anche sul piano del morale contro una squadra di categoria superiore.

A presentare la gara è il viceallenatore Simone Nicolò: «L’obiettivo stagionale dei playoff è stato raggiunto ma, come abbiamo già sottolineato varie volte, nella fase attuale della stagione la classifica si azzera. Il nostro secondo posto non garantisce alcun vantaggio effettivo, soprattutto con questa particolare formula. Ci attende una trasferta particolarmente dura, perché gli avversari arrivano da una vittoria molto importante: il clima al palazzetto sarà senza dubbio rovente e sappiamo di avere a disposizione un solo risultato. In ogni caso il morale del gruppo è ottimo e i ragazzi stanno lavorando con la massima intensità per farsi trovare pronti. L’obiettivo è andare a giocarci le nostre carte a viso aperto, poi il campo parlerà».

Il libero Marco Carlotto sottolinea il peso dell’appuntamento: «Di sicuro quella di Acqui Terme sarà per noi la gara più importante della stagione, almeno fino a questo momento. Sappiamo bene cosa comporterebbe perdere e siamo determinati a dare un senso anche al match successivo contro Pavic. Affrontiamo un avversario temibile, specialmente nel palazzetto di casa. Prima di pensare a loro credo però che, per esprimere il miglior gioco possibile, sia fondamentale concentrarci su di noi. La Pallavolo La Bollente ha elementi esperti e molto fisici, è perciò nostro compito trovare le soluzioni ideali per limitare i loro punti di forza. In queste ultime settimane abbiamo rifinito il lavoro cominciato mesi fa, perché questo è il momento di mettere in pratica tutto quello che sappiamo fare. Con i playoff comincia un altro campionato e i bei risultati accumulati fino a questo momento non contano più. Il cammino però non si cancella: torniamo in campo uniti e pronti ad affrontare la fase più importante della stagione della SPB Monteleone Trasporti».

Il direttore sportivo Oscar Zaramella invita a mantenere lucidità e concentrazione: «Stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto, con assoluta tranquillità e perfetta consapevolezza dei nostri mezzi. Il coach e il suo staff stanno provando tutte le possibili soluzioni che potremmo adottare. Conosciamo benissimo le due avversarie che andremo a trovare dall’altra parte della rete. Come si usa dire: facciamo un passo alla volta. Dobbiamo rimanere nella nostra bolla e tralasciare qualsiasi tipo di considerazione esterna. Andiamo ad Acqui Terme a giocare come abbiamo sempre fatto, memori di una seconda fase di campionato che definirei “strabiliante”. Personalmente non posso che ribadire la grande soddisfazione per il campionato che abbiamo disputato. Ce la giochiamo, compatti e pronti ad affrontare un palazzetto che sarà certamente caldo. L’allenamento congiunto di San Mauro Torinese è stato molto positivo: la Pallavolo Sant’Anna è una realtà di Serie B, ma siamo comunque riusciti a imporci per 3-1 facendo vedere un gioco molto buono».

Dopo la trasferta di Acqui Terme, la Ilario Ormezzano Sai SPB tornerà in campo sabato 30 maggio, alle 20.30, al PalaPajetta di Biella contro l’Erreesse GS Pavic Volley.